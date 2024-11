Erforschen, wie die Welt isst – der kulinarische Ethnologe Daniel Kofahl

Man ist, was man isst – diesen altbekannten Sinnspruch nährt der Soziologe Daniel Kofahl mit wissenschaftlichen Fakten. Er erforscht Essgewohnheiten und ihre gesellschaftlichen und historischen Hintergründe und hat sich intensiv mit Ernährungskulturen beschäftigt, in Europa, aber auch in Südostasien.

Seit 2013 ist Kofahl zudem Sprecher der „Arbeitsgemeinschaft kulinarische Ethnologie“ in der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Die Disziplin der kulinarischen Ethnologie fristet in der deutschen Wissenschaftslandschaft ein Schattendasein, seit ihr Begründer und bisher einziger Lehrstuhlinhaber Marin Trenk in den Ruhestand gegangen ist. Ein Zustand, den Daniel Kofahl gerne ändern würde.

Zur Homepage von Daniel Kofahl

Musiktitel

Foghorn calling

Piers Faccini

CD: Shapes of the fall



Todo por amor

Daymé Arocena

CD: Cubafonia



Lighter

Deep Throat Choir

In order to know you



'A' is for alligator

Ben Sidran

CD: Blue Camus



Haydar haydar

Derya Yıldırım & Grup Şimşek

CD: Dost 1