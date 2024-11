Auf Augenhöhe – Kristina Lunz engagiert sich für Frauenrechte

Kristina Lunz ist eine der Gründerinnen des „Centre for Feminist Foreign Policy“. Sie beriet das Außenministerium und baute ein Netzwerk für feministische Außenpolitik auf. Sie kämpft gegen sexistische Darstellungen von Frauen in den Medien und erreichte, dass Bild das Oben-ohne-Girl abschaffte.

Die Kampagne „Nein heißt nein“ gegen sexualisierte Gewalt führte zu einer Änderung im Sexualstrafrecht. 1989 wurde Kristina Lunz in einem fränkischen Dorf geboren, als Erste in ihrer Familie hat sie studiert, Bildungsgerechtigkeit ist ihr ebenso ein großes Anliegen. (SWR 2021)

Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch: Wie globale Krisen gelöst werden müssen Pressestelle Econ Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch: Wie globale Krisen gelöst werden müssen Autor: Kristina Lunz Verlag: Econ, 22,99 Euro ISBN: 978-3430210539

