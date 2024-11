Von Sanaa über Ost-Berlin nach Bayern – Nabil Al Amry

Er ist im Jemen geboren und wuchs in Ost-Berlin auf, nachdem er wegen einer Polio-Erkrankung an die Charité gebracht worden war. Der Nordjemen war damals ein Bruderstaat der DDR. Nabil Al Amry hat das Wandeln zwischen politischen Systemen und Kulturen von Kindheit an gelernt. Er versteht sich als „Brückenbauer“ zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Seit vielen Jahren arbeitet er als Trainer und Berater für internationale Unternehmen und Entwicklungs(hilfe)organisationen sowie als Dozent für interkulturelle Kommunikation an der Universität Bayreuth.

