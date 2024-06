Vielseitige Schleimer – Was wir von Schnecken lernen können

per Mail teilen

Gregor Papsch diskutiert mit

Dr. Florian Werner, Literaturwissenschaftler und Autor

Rita Goller, Schneckenzüchterin und Biosphären-Botschafterin

Prof. Dr. Michael Schrödl, Zoologe, Weichtiersektion der Zoologischen Staatssammlung München

Sie ist der Gemüse vertilgende Schädling, der Albtraum aller Gärtner. Kinder sind fasziniert von ihrer Schönheit und Ausdauer, Erwachsene schätzen sie höchstens noch auf dem Teller.

An der Schnecke scheiden sich die Geister, dabei können wir so viel von ihr lernen: ob in der Krebs- und Demenzforschung, als Ideengeberin für Architektur und Design oder als Wappentier der Slow-Life-Bewegung.

Schnecken sind unterschätzte Kunstwerke der Evolution. Zeit für eine Ehrenrettung.

Bücher zur Sendung:

Florian Werner, Schnecken, Reihe Naturkunden, hg.v. Judith Schalansky, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2. A. 2021, EUR 20,00

Michael Schrödl, Schneckenplage muss nicht sein! So vermeiden und bekämpfen Sie rotbraune Nacktschnecken, Verlag Books on Demand 2016, EUR 14,95

Michael Schrödl, Don Arturo - Der Herr der Nacktschnecken. Ein Artenforscher-Roman aus Chile, Verlag Books on Demand 2020, EUR 16,99