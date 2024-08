In der Mitte des Lebens gehen die Kinder aus dem Haus, brechen langjährige Beziehungen zusammen, beginnen wir nebenher eine YogalehrerIn-Ausbildung oder fangen nochmal woanders neu an. Die Eltern brauchen unsere Unterstützung und wir erinnern uns häufiger an die eigene Endlichkeit.

Die Journalistinnen und Autorinnen Katja Bigalke und Marietta Schwarz haben sich für eine Podcast-Serie selbst befragt und andere, Freunde und Wissenschaftlerinnen. Sie wollten wissen, welche Erfahrungen in der Mitte des Lebens in unserer Gesellschaft gemacht werden wird und welche Wege sich in dieser Zeit öffnen, auch abseits der üblichen Pfade.

Midlife: Das Buch über die Mitte des Lebens Pressestelle Aufbau Midlife Das Buch über die Mitte des Lebens Autor: Katja Bigalke, Marietta Schwarz Verlag: Aufbau ISBN: 3351041885

Musikliste:

Vergangenheit

Die Höchste Eisenbahn

CD: Unzufrieden EP



Summertime sadness

Lana del Rey

CD: Born to die



Overpowered (Radio Edit)

Ensemble

CD: Overpowered



Triumph

Kevin Morby

CD: Triumph



All of your life

Shirley Nanette

CD: Never coming back