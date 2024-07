Wohin mit den vielen Büchern? Vom schmerzhaften Aussortieren

Bücher gibt man nicht freiwillig weg. Selbst die nicht, die schon im Regal verstauben. Denn sie wecken Erinnerungen: an längst vergangene Lebensphasen, Vorlieben, Sehnsüchte, Interessen. Die Klassiker will man vielleicht noch einmal lesen, und dann kommen ja auch immer wieder neue hinzu, so dass sie in den Regalen schon zweireihig stehen.

Doch was, wenn man aussortieren muss, notgedrungen? Weil man in eine kleinere Wohnung zieht oder gar in ein Seniorenheim. Dann fragt man sich: Wohin damit? Und macht die schmerzhafte Erfahrung: Niemand will die Bücher haben. (SWR 2020)

Manuskript zur Sendung