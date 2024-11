Nicht die Hellste – die Kerze

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Sie mag vielleicht nicht das hellste Licht sein – aber mit Sicherheit eines der schönsten. In Sachen Romantik und stimmungsvolle Beleuchtung sind Kerzen absolut unschlagbar. Mit ihrem warmen, lebendigen Schein zaubern sie selbst in die schäbigste Bude noch eine angenehme Atmosphäre.



Das ist vielleicht auch der Grund, warum sich alles, aber auch wirklich alles, in Verbindung mit Kerzen besser verkaufen lässt: ob Candle-light-Dinner oder Candle-light-Konzert. Und auch überall, wo es weihevoll und festlich zugeht, sind Kerzen unverzichtbar. Jetzt, im Advent, zünden wir jeden Sonntag eine Kerze mehr am Adventskranz an und überhaupt beginnt in der dunklen Jahreszeit die Hauptsaison für Kerzen. Für Kerzenzieher und Wachsbildner bedeutet das: viel Arbeit. Mehr über diesen sehr alten und spannenden Handwerksberuf erfahren wir in dieser Sendung von einer Kerzenzieherin, die das in 13. Generation macht.



Außerdem entzünden wir die 288 Kerzen der Kronleuchter auf Burg Hohenzollern und erzählen die Geschichte eines der erfolgreichsten Popsongs aller Zeiten: "Candle in the wind".



Wir begegnen Kerzen in der Kunst und erfahren, warum eine einzige Kerze genügt, um nahezu alle physikalischen Gesetze zu erklären. Naja, und dann gibt es da noch die legendäre Vagina-Duftkerze von Gwyneth Paltrow. Aber keine Sorge - nur zum hören.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Kerzenzieherin Pia Zengerle, die Liturgiewissenschaftlerin Dr. Barbara Feichtinger und die Kunsthistorikerin Dr. Katrin Schwarz.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Almut Ochsmann