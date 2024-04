Mit erhobener Stimme – Sebastian Krumbiegel macht Mut im Kampf für Demokratie

1966 in Leipzig geboren, kommt Sebastian Krumbiegel mit zehn Jahren in den Thomanerchor und lebt seither durch und für Musik.

Die Wendezeit mit den Montagsdemonstrationen erlebt er als Student an der Musikhochschule in seiner Heimatstadt. Noch während des Studiums feiert er mit Freunden in der Band “Die Herzbuben” Erfolge. Als “Die Prinzen” wird die A-capella-Formation eine der prägenden deutschen Bands der 1990er Jahre.

In dieser Zeit initiiert er das Musikfestival “Leipzig zeigt Courage” gegen rechts. Bis heute engagiert sich Krumbiegel für Demokratie und gegen Ausgrenzung. Dafür erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Meine Stimme: Zwischen Haltung und Unterhaltung Ventil Verlag Meine Stimme Zwischen Haltung und Unterhaltung Autor: Sebastian Krumbiegel Verlag: Ventil Verlag ISBN: 978-3955752217

Musikliste:

Killer Queen

Queen

Album: Bohemian Rhapsody - The Original Soundtrack



Nicht nochmal

Sebastian Krumbiegel



Rock'n'Roll Arena in Jena

Udo Lindenberg



Die Demokratie ist weiblich

Sebastian Krumbiegel

Album: Die Demokratie ist weiblich



Sei mein Freund

Rio Reiser

Album: Am Piano 1



A moon shaped face

Jungle By Night

Album: A moon shaped face