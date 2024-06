Mit Design die Welt ein bisschen besser machen

per Mail teilen

Mateo Kries wusste schon als Jugendlicher, dass er später in einem Museum arbeiten wollte.

Deshalb versuchte er sich noch in der Schule als Kurator von Werken seiner Mitschüler. Sein heutiger Arbeitgeber, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, liegt nur wenige Kilometer von seinem Heimatort im Markgräfler Land entfernt.

Doch der Weg dorthin führte über Marokko und Berlin - wo das Museum eine Zeitlang eine Außenstelle unterhielt und Kries heute immer noch wohnt.

Der 44-Jährige, inzwischen auch Direktor des Museums, will mit seinen Ausstellungen zeigen, wie sehr Design unseren Alltag bestimmt. Und im besten Falle die Welt ein bisschen besser machen kann.

(Produktion 2019)

