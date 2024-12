Haarige Angelegenheit: Fell

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Fell fasziniert uns Menschen: die meisten lieben es, Tiere mit dichtem Haarkleid zu streicheln - und so mancher trägt auch nach wie vor gerne Tierfell, um sich zu wärmen oder zu schmücken. Leider oft, ohne an das Leid anderer Lebewesen zu denken. Ein ebenso hilfreiches dickes Fell kann man sich aber auch anders zulegen, durch Schlagfertigkeit und Gelassenheit beispielsweise. Aber wie kamen Säugetiere überhaupt zum Fell, und warum hat der Mensch keines mehr? Diesen und anderen Fragen, gehen wir in der Matinee in SWR Kultur auf den Grund.



In dieser Matinee streich(el)n wir unter anderem durch den Karlsruher Tiergarten, sprechen mit dem Kommunikationstrainer Tom Buschardt und der Zoologin und Paläontologin Irina Ruf und erzählen die Geschichte eines berühmten Fernseh-Fells.



Redaktion: Fabian Elsäßer / Monika Kursawe

Musikredaktion: Almut Ochsman