Geschichte nachzeichnen – Der Comic-Künstler Simon Schwartz

Historische Persönlichkeiten und bedeutende Ereignisse der Geschichte anschaulich machen, diese Kunst verfeinert Simon Schwartz seit über 15 Jahren.

Sein Studium der Illustration schloss er mit “drüben!” ab, seiner preisgekrönten Graphic Novel über die Ausreise mit seinen Eltern aus der DDR. Seine Comicbiographie-Reihe "Vita Obscura" erscheint regelmäßig im FAZ-Magazin.

Aktuell hat er Orte der Demokratiegeschichte in Rheinland-Pfalz ins Bild gesetzt und die Geschichte des Salzbergwerks Altaussee von der Steinzeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Buchcover "Verborgen im Fels" von Simon Schwartz Pressestelle avant-verlag GmbH Verborgen im Fels Der Berg, das Salz und die Kunst Autor: Simon Schwartz Genre: Graphic Novel Verlag: avant-verlag ISBN: 978-3964451118

Homepage von Simon Schwartz

Musikliste:

Where is your echo

Fama M'Boup & In June

Album: Where is your echo



A Baptist Beat

Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra

Album: A Baptist Beat



Red ma halt einfach was anderes

Felix Kramer

Album: Alles gut



Piksel i pigment

Natalia Kiës

Album: Phoenix



Get on the boat

Prince

Album: 3121 - The Music