Genialer Glibber – Schleim

Er ist wabbelig und schwabbelig! Und wenn man ihn festhalten will, glitscht er einem durch die Finger, oft mit unangenehmen Geräuschen: Schleim. Eine undefinierbare, glibberige Substanz, die sich scheinbar unserer Kontrolle entzieht. Eine schmierige Pampe, vor der sich die meisten Menschen zutiefst ekeln. Dabei ist Schleim überall: in uns und um uns herum. Denn Schleim erfüllt die unterschiedlichsten Aufgaben. Sei es als Barriere für Bakterien und Viren, zu Fortpflanzung, Verteidigung, Fortbewegung, als Speichermedium, Klebstoff oder Schmierstoff. Man könnte sagen: Ohne Schleim geht nichts: in Ökologie, Biologie und Bionik, aber auch in Horror, Science-Fiction und Subkultur.



Die SWR Kultur Matinee traut sich ran an das vermeintliche Ekelthema. Wir spielen mit Schleim und fragen, warum Kinder so viel Spaß damit haben. Wir erfahren wie Schleim sprichwörtlich die ganze Welt zusammenhält. Wir testen Cremes mit Schneckenschleim, lernen den unglaublichen Schleimpilz kennen, einen echten Superstar der Bionik, wir begegnen Schleim-Monstern im Horrorfilm und fragen, wie Schleim und Subkultur zusammengehören. Und einen echten Schleimer haben wir natürlich auch in der Sendung …



Die SWR Kultur Matinee – macht sich ' nen Reim auf Matsch und Schleim



Gesprächspartner*innen der Sendung sind die Wissenschaftsjournalistin Susanne Wedlich Autorin von "Das Buch vom Schleim", die Bio-Physikerin Prof. Karen Alim von der TU München, die zur Theorie biologischer Netzwerke forscht, und der Autor, Verleger und Subkultur-Experte Klaus Farin.



Redaktion: Georg Brandl / Monika Kursawe

Musikredaktion: Moritz Chelius