Etappe 3: Felsen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Sie sind hart, schroff und faszinieren mit bizarren Formen. Felsen sind beeindruckende Steingebilde und beliebte Reiseziele. Sie können Sehnsuchtsort sein, Kletterparadies, Unterschlupf oder gar Herberge.



In der 3. Etappe der Matinee Sommerreise reisen wir auf einen kühlen Felsen in der schwedischen Ostsee, wir klettern im fränkischen Jura und besuchen Deutschlands populärsten Felsen, die Loreley. Und wir blicken zurück ins Jahr 1947, als die Insel Helgoland, damals noch unter britischer Besatzung, gesprengt werden sollte.



Mit dem Fotografen Bernhard Lang sprechen wir über sein Projekt "Mountain Faces". Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim klärt auf, wer oder was "der Fels in der Brandung" ist. Und die Klippenspringerin Anna Bader erzählt, wie es sich anfühlt, von einem 20 Meter hohen Felsen in die Tiefe zu springen.



Redaktion: Nicole Dantrimont / Georg Brandl

Musikredaktion: Dorothee Riemer