Spiele für besseres Leben – Thomas Voit erforscht den Nutzen von Spielen für den Alltag

Für ihn ist Spielen nicht nur ein Spiel: Thomas Voit ist Dekan der Fakultät für Informatik der Technischen Hochschule Nürnberg und untersucht zusammen mit seinen Studierenden Gesellschaftsspiele. Grundlage sind die dreißigtausend Spiele im deutschen Spielearchiv, von Backgammon bis Siedler von Catan.

Was an einem Spiel bringt uns dazu, es weiter spielen zu wollen? Wie lassen sich aus diesen motivierenden Elementen neue, bessere Spiele entwickeln? Gibt es das perfekte Spiel? Der Informatiker erforscht, wie sich das, was uns an einem Spiel Spaß macht, für andere Bereiche unseres Lebens nutzen lässt - als Gamification-Lösung für unseren Alltag.

Homepage "PROJEKT EMPAMOS"

Musikliste:

Holding all the cards

Melissa Carper

CD: Ramblin' soul



Don't play no game that I can't win

Beastie Boys (feat. Santigold)

CD: Hot sauce committee part two (Hot sauce committee, pt. 2)



En lille en

Den Sorte Skole

CD: Lektion III



Popcorn

First Moog Quartett

CD: Popcorn



No games

Pinky Perzelle

CD: No games