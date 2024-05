Die Spieleerklärer – Isabell Burkhardt und Sebastian Koch vom Freispiel Freiburg

Der Umsatz mit Brettspielen steigt in Deutschland seit Jahren, und die Pandemie hat ihn zusätzlich gesteigert, weil viele Menschen zuhause nach Beschäftigung suchten.

Davon profitierte auch das Freispiel in Freiburg. Der Laden ist aber auch ein Café, in dem man sich - inzwischen wieder - aus einer riesigen Sammlung das passende Spiel aussuchen und dort spielen kann.

Isabell Burkhardt und Sebastian Koch sind leidenschaftliche Brettspieler und gehören zum festen Team von Freispiel. Als professionelle Spieleerklärer haben sie Hunderte von Spielregeln im Kopf - und es kommen ständig neue dazu.

Musiktitel

A different game

Andy Burrows & Matt Haig

CD: Reasons to stay alive



Vergine di fine agosto

Flo

CD: La mentirosa



Playing with the wind

Salvador Sobral

CD: Paris, Lisboa



Im Dunkeln übers Wasser geh'n

Gall & Fingerhut

CD: Im Dunkeln übers Wasser geh'n



Loser's game

The Slow Show

CD: Lust and learn