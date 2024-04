Seit über 60 Jahren auf der Bühne – der Karlsruher Musical-Star Dagmar Hellberg 

Sie hat in jungen Jahren gebüffelt wie nie, um den Taxischein in München zu machen. Das war Plan B, falls es mit der Bühnenkarriere nicht klappt. Gebraucht hat sie ihn nicht, denn Dagmar Hellberg hat die Musical-Bühnen in Berlin, Wien und München erobert und ist auch heute noch, mit 69 Jahren im Ensemble des Gärtnerplatztheaters in München.

Bereits als Kind stand die Tochter des volkstümlich singenden Hellberg-Duos auf der Bühne, ihre erste Rolle war das Rotkäppchen. Mittlerweile hat sie in 60 Musicals gespielt und gesungen, am liebsten die eher gebrochenen, mehrdimensionalen Charaktere.

Musikliste:

Eduard, wo biste

Thomas Pigor

CD: Drei Männer im Schnee



Hier an diesem Ort

Sister Act

CD: Sister Act



Rockin´ Rosie

Wolfgang Böhmer

CD: Rockin´ Rosie



Du bist allein

Dagmar Hellberg

CD: Freudiana - Deutsche Originalaufnahme



That old black magic

Jeff Cascaro

CD: Any place I hang my hat is home