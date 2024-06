Bilderbücher zur Welterkenntnis – Die Buchhändlerin Mariela Nagle sucht weltweit Bildergeschichten

Mariela Nagle wächst in Nordargentinien auf, mit wenigen Büchern, die für sie wie Schätze sind. Fast noch prägender aber sind Geschichten, die sie hört, vom Leben anderswo auf der Welt. Auch sie will hinaus, kommt als Lehrerin nach England, arbeitet in Italien in der Flüchtlingshilfe, landet schließlich in Berlin.



Überall erkennt sie: Wo Sprache nicht reicht, schaffen Bilder Verständnis. Das ist das Anliegen von “Mundo Azul”, ihrer Buchhandlung für internationale Bilder- und Kinderbücher, die sie 2007 eröffnet. Mittlerweile arbeitet sie weltweit mit Kleinstverlagen zusammen, vernetzt Kreative und berät Schulen, Bibliotheken und Museen zu Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Sie war Jurorin beim Bologna Ragazzi Award und dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

Homepage Mundo Azul Berlin

