Flann, der bereits in zwei Hörspielen von Sebastian Goy die Hauptrolle gespielt hat, ist in diesem Hörspiel zur Legende geworden.



Einerseits ein Gegenstand der Literaturwissenschaft, zugleich aber durch die lauen Nächte geisternd, um all jene Frauen aufzusuchen, die in seinen Träumen eine Rolle gespielt haben: "In meinem jetzigen Zustand lebte ich endlich aus, was ich mir damals ausgemalt hatte."



Seine erotischen Ausflüge, die ihn zu Kitty, Clara, Milena und all den anderen führen, enden im Morgengrauen, wenn Flann wie ein Schatten verschwindet.

|

Mit: Heinrich Giskes, Ernst Jacobi, Erika Skrotzki, Nele Woydt , Verena von Behr, Rebecca Szerda, Claudia Vogt, Doris Wolters, Sabine Postel, Hans Wyprächtiger, Barry Bermange, Hanns Zischler | Regie: Ulrich Gerhardt | Produktion: SWR 1998