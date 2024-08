Re:Produktion

Eine zehnteilige Hörspielserie über Freundschaft auf Distanz, die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und das Leben mit Depression.

6000 Kilometer und sechs Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen den Freundinnen Leonie und Hannah. Leonie lebt seit ein paar Jahren mit ihrem Freund Dan in New York und arbeitet in einer Marketingagentur; Hannah jobbt in Berlin in einem Callcenter und versucht, ihre Musikkarriere aufzubauen. Durch Sprachnachrichten halten sie sich gegenseitig auf dem Laufenden. Das ist nicht leicht, denn ihr Alltag könnte kaum unterschiedlicher sein. Und fast zwangsläufig driften ihre Lebensentwürfe immer weiter auseinander.

Staffel 1

Leonie ist ungewollt schwanger und fragt sich, ob sie sich eine Zukunft mit Kind vorstellen kann. Und auch Hannah ringt mit einer unerwarteten Diagnose: Bei einem Test im Kinderwunschzentrum wird ihr bescheinigt, dass sie zu wenig Eizellen besitzt und verfrüht in die Wechseljahre kommen wird. Wenn sie ein Kind haben will, muss sie es bald bekommen. Aber geht das – ein Kind, wenn sie doch immer wieder von depressiven Episoden heimgesucht wird? Während bei Hannah noch viele Fragen offen sind und Leonie eine einsame Entscheidung trifft, wird auch Hannah ungeplant schwanger.

Staffel 2

Leonie steht unter Druck: Nach ihrer Kündigung in NYC muss sie schnell entscheiden, ob sie einen Job in San Francisco annimmt, um in den USA bleiben zu können. Das würde allerdings bedeuten, dass sie mit ihrem Freund Dan eine Fernbeziehung führen muss – und die Beziehung zu ihm ist seit ihrer Abtreibung sowieso schon angespannt.

Auch Hannah läuft die Zeit davon. Sie hat sich zu ihrer Oma aufs Land zurückgezogen, um zu überlegen, ob sie Mutter werden soll, trotz ihrer Ängste und wiederkehrenden Depressionen. Und dann taucht auch noch Lena, eine gemeinsame alte Freundin, wieder in Hannahs Leben auf und stellt die Freundschaft zwischen Leonie und Hannah vor eine Zerreißprobe.

Hörspielserie in zweimal zehn Folgen von und mit Stefanie Heim und Vivien Schütz

Produktion: die Autorinnen für den SWR 2022 und 2024

Dramaturgie und Redaktion: Katrin Zipse