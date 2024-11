Wir empfehlen dieses Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren.

Seit 2006 verleiht die Stadt Karlsruhe jährlich im Rahmen der ARD-Hörspieltage den mit 2.000 Euro dotierten Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe.

Die diesjährigen Preisträgerinnen sind Lisa Sommerfeldt und Felicitas Ott. Die Jury des Kinderhörspielpreises, zwei vierte Klassen der Gutenbergschule, entschied sich für ihr Hörspiel „Überleben“, das Ereignisse im Konzentrationslager Theresienstadt nachzeichnet.

Der Preis wird bei der „Nacht des Hörspiels“ am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr im ZKM-Medientheater persönlich an die Preisträgerinnen überreicht.

Das Siegerhörspiel und alle weiteren Hörspiele dieses Wettbewerbes könnt ihr im Rahmen des ARD Kinderhörspieltags zusammen mit anderen Kindern im ZKM Karlsruhe anhören.

Datum: Sonntag, 10. November 2024 Beginn: 16:30 Uhr

Ort: ZKM Karlsruhe Eintritt: frei

Frauke Angel: Hans im Glück 2.0 (rbb)



In der Vorweihnachtszeit besucht der 10-jährige Timur seine Cousine Alma auf dem Land. Die erwartet den Großstädter und sein Smartphone voller Vorfreude. Sie darf die verlockenden Weiten des Internets nämlich noch nicht erforschen. Doch Timur hat kein Handy dabei. Almas Enttäuschung ist grenzenlos. Das erträgt der 14-jährige Hans, allseits geschätzter Dorfbewohner und Fan von Märchen mit glücklichen Enden, nur schlecht. Mit seinem autistischen Charme versucht er zu vermitteln und hat eine Idee. Sie machen eine Challenge! So wie man sie aus dem Internet kennt, nur eben analog. Vorlage ist das Märchen vom Hans im Glück. Alma ist begeistert. Denn diese Mutprobe bringt nicht nur so manches Dorfgeheimnis ans Licht. Sie macht die Landeier auch unverhofft zu echten Influencern!



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 8 Jahren.

Renus Berbig: Plumes wundersame Reise zum Horizont (BR)



Wie es sich für eine kleine Fee gehört, soll Plume fliegen und zaubern lernen, um irgendwann einmal die Wünsche der Menschen zu erfüllen. Doch dazu hat sie wenig Lust. Plume liebt es viel mehr, Feerien zu machen: ohne Plan in der Gegend herumzuschlendern, aufmerksam zu schauen und über die vielen kleinen Wunder zu staunen, die sich überall entdecken lassen. Ihrer Mama Mia wird es mit Plumes mangelndem Ehrgeiz jedoch zu bunt. Sie schickt ihre Tochter los zu ihrem Vater Morgana, der am Horizont zu finden sei. Soll er ihr doch beibringen, was eine Fee alles können muss. Plume ist neugierig, denn sie hat ihren Vater noch nie gesehen. Und so begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise mit wundersamen Begegnungen.



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 6 Jahren.

Beate Dölling: Tim schnüffelt (Deutschlandfunk Kultur)



Was ist bloß mit Tim los? Er schnüffelt, buddelt und bellt neuerdings wie ein junger Hund. Müssen sich seine Eltern Sorgen machen oder will auch er einfach nur spielen?



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 6 Jahren.

Matthias Kröner: Der Billabongkönig (HR)



„Billabong“, so nennen die australischen Ureinwohner ein Wasserloch oder den Seitenarm eines Flusses. Dort lauern Krokodile, die Billabongkönige. Einer von ihnen ist Ben, ein stolzer Herrscher über seinen schlammigen Sumpf mit dem Herz am rechten Fleck. Doch eines Tages wird sein sorgenfreies Leben getrübt: Eine Gräte bleibt zwischen seinen Zähnen hängen und Ben bekommt höllische Zahnschmerzen. Helfen kann hier nur ein Krokodilwächter, ein kleiner Vogel, der die Reste aus den Krokodilmäulern pickt. Doch der verlangt für seine Hilfe etwas, das ganz gegen Bens Überzeugung ist. Wie er sich wohl entscheiden wird? Ein fabelhaft-vergnügliches Kinderhörspiel mit viel Wortwitz über das hochaktuelle Thema Macht und was geschieht, wenn sie in die falschen Hände gelangt. Gleichzeitig macht die Geschichte Mut zum Widerstand und erzählt, wie man sich selbst treu bleibt und trotzdem aus einer vertrackten Situation wieder herauskommen kann.



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 8 Jahren.

Lisa Krumme: Die Villa im Wald (NDR)



Eigentlich will Maya nur ihren Geburtstag feiern und mit ihren Freunden Theo und Jonte das neueste Escape Room Game spielen. Eigentlich. Denn plötzlich sind ihre Eltern verschwunden! Dann finden die Drei eine mysteriöse Audiobotschaft, die sie in eine Welt voll kniffliger Rätsel und teils schauriger Begegnungen lockt. Wie können Maya und ihre Freunde die Eltern retten? Ist es wirklich eine gute Idee, im Keller der Grusel-Villa zu suchen? Oder sollen die Drei sich doch lieber auf dem Dachboden umschauen? Wer die Rätsel löst und mutig den richtigen Weg einschlägt, hilft Maya dabei, ihre Eltern zu finden und den unheimlichen Bewohnern der mysteriösen Villa zu entkommen.



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 9 Jahren.

Gert Prokop: Detektiv Pinky (SRF)



Pinky hat einen Traum – er möchte der grösste Detektiv von Amerika werden. Dumm nur, dass er erst 12 Jahre alt ist und in Potters Waisenhaus in der amerikanischen Stadt Kittsburgh lebt. Zum Glück gibt’s aber reiche Leute, die sich bei Problemen, mit denen sie nicht zur Polizei gehen können, gern an den pfiffigen Pinky wenden. Denn wer achtet schon auf einen kleinen Waisenhausjungen?



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 8 Jahren.

Denise M’Baye: Newcomer – Konzert oder Sitzenbleiben (WDR)



Yuki und Freddy sind eine explosive Mischung. Als sie sich beim Klassen-Ausflug in der Oper streiten, bekommt danach die ganze Schule Hausverbot. Ihre Strafe: Eine Band gründen und gemeinsam Musik für die anderen machen. Ob das gut geht?



Wir empfehlen dieses Hörspiel ab 10 Jahren.