Was die COPLANT-Studie einzigartig macht:

Die COPLANT-Studie ist nicht nur die größte Gruppenstudie zur pflanzenbasierten Ernährung im deutschsprachigen Raum. Sie will auch herausfinden, wie nachhaltig die verschiedenen Ernährungsweisen sind, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen sie haben.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung koordiniert die Studie, an der 6000 Erwachsene teilnehmen sollen und die an acht Standorten in Deutschland durchgeführt wird. COPLANT vergleicht die vegane sowie vegetarische Ernährung mit der Mischkost, bei der Fisch und Fleisch dazugehören. SWR-Ernährungsberaterin Sabine Schütze erklärt, was die Studie so einzigartig macht.