Zwei Jahre Jugendhaft auf Bewährung für Ex-IS-Terroristin aus Trier

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat eine Syrien-Rückkehrerin aus Trier als Ex-IS-Terroristin zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung verurteilt. Der Vorsitzende Richter folgte damit der Forderung der Bundesanwaltschaft.

Der Richter lobte dabei das, so wörtlich, aufrichtige und gründliche Geständnis der heute 30-jährigen Deutsch-Französin. Sie war im September 2013 nach Syrien gereist und hatte dort einen Kämpfer der Terrorgruppe Jabhat al-Nusra geheiratet. Ein paar Monate später schlossen die damals 19-Jährige und ihr Mann sich dem IS an. Auch zurück in Deutschland gehörte die Frau im Jahr 2015 noch dem IS an und überwies ihrem Mann in Syrien Geld. Mittlerweile ist die Mutter von zwei Söhnen geschieden. Das Urteil gegen sie ist rechtskräftig, da ihr Verteidiger und die Bundesanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichten.