Erstmal bleibt es warm, aber auch schwül, sagt Meteorologe Sven Plöger. Es können sich immer wieder Schauer bilden, zwischendurch scheint aber auch die Sonne. In den nächsten Tagen wird es etwas kühler. "Danach kehren wir zu diesen Sommerwerten zurück", so Plöger.

Am Sonntag trocken und sonnig

In der Nacht ziehen ein paar Schauer durch, in der Eifel sinken die Temperaturen auf bis zu elf Grad. Der Donnerstagvormittag bleibt lange sehr freundlich mit viel Sonne. In der Eifel kommen dann die ersten Regenfälle. Nachmittags breiten die sich aus. Am ehesten trocken bleibt's im Westerwald. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 29 Grad. Nass bleibt es aber auch am Freitag und Samstag. Am Sonntag wird es dann wieder sonnig und trocken bei 27 Grad.