Rheinland-Pfalz ächzt unter dem schwül-warmen Wetter der vergangenen Tage. Heute sollen sich Gewitter über uns entladen - inklusive Starkregen und Hagel.

Über Rheinland-Pfalz hängt zurzeit eine schwül-heiße Luftmasse. Für die Temperaturen bedeutet das: Heute wird es bis zu 32 Grad warm. Der Vormittag ist noch sonnig, sagt Meteorologin Claudia Kleinert in der Vorhersage am Mittwochabend. Dann drohen Hitzegewitter.

Ab dem Mittag mögliche Unwetter in RLP

Die Gewitter sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vereinzelt niedergehen, dabei droht Starkregen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter. Und das "in kurzer Zeit", schreibt der Wetterdienst. Dazu kämen Hagel und stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde. Örtlich sei auch heftiger Starkregen mit Mengen bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich.

Sturm, schwerer Sturm oder Orkan? Wie stark ein Wind ist, wird mithilfe der Beaufort-Skala eingeteilt. Bei Stufe 0 herrscht Windstille. Stufe 12 ist die höchste Stufe der Skala und beschreibt einen Orkan. Von Sturm wird auf Stufe 9 gesprochen - hier werden Windgeschwindigkeiten von 75 bis 88 km/h erreicht.

Ein schwerer Sturm ist die nächste Stufe, hier geht es um Geschwindigkeiten von 89 bis 102 km/h.

Beim Orkan sind schwere Verwüstungen zu befürchten, der Wind fegt mit Tempo 118 km/h und mehr übers Land. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Hitzegewitter lassen am Abend nach, dann wechselhaft

Die gute Nachricht ist: Bis zum Abend soll sich sich das Wetter wieder beruhigen. In der Nacht zum Freitag fließt dann mit westlicher Strömung etwas kühlere und trockene Luft zu uns. Es bleibt warm, das Wochenende wird dann aber wechselhaft.

Gewitterfront über Baden-Württemberg gezogen

Eine Gewitterfront hat bereits am Mittwochabend starke Regenfälle im Südwesten gebracht. So waren einige Regionen in Baden-Württemberg betroffen: Im Rhein-Neckar-Kreis wurden Straßen überschwemmt, Bäume stürzten um. In Sinsheim-Steinfurt stand das Wasser in einigen Straßen zwischenzeitlich etwa 50 Zentimeter hoch, teilte die Polizei mit. Auch in der Bodensee-Region ging Starkregen nieder.

In der Stuttgarter Innenstadt musste die Fanzone für die Fußball-Europameisterschaft kurzfristig geräumt werden. Auch in Frankfurt wurde die Fanzone nach heftigen Unwettern gesperrt.