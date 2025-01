Männer verlieren in Trier Geld an Betrüger

Zwei Männer haben einem Betrüger Geld überwiesen, nachdem dieser eine Notlage vorgetäuscht hatte. Dabei ging es jeweils um 1.000 Euro.

Der Betrüger sprach die beiden Männer nach Angaben der Polizei am vergangenen Montag und am Dienstagmittag unabhängig voneinander in der Trierer Innenstadt an - auf Englisch. Er befände sich in einer Notlage und brauche dringend Geld. Er bat um 1.000 Euro beziehungsweise englische Pfund.

Männer buchen Geld vom Konto ab

Der Betrüger schlug vor, dass er das Geld auf das Konto der beiden Männer überweist und diese es dann einfach am Geldautomaten abheben könnten, um es ihm zu geben.

Die Männer gingen laut Polizei nach der vermeintlichen Überweisung zum Geldautomaten und händigten dem Betrüger das Geld aus. In einem Fall gab der Betrüger dem Mann sogar ein Getränk zum Dank aus.

Später stellten sie fest, dass der Fremde das Geld jedoch nie auf ihr Konto überwiesen hatte.

Polizei geht von dem selben Tatverdächtigen aus

Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich um denselben Tatverdächtigen handelt. Er habe kurze Haare, sei circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und habe eine kräftige Statur. Er sei mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen. Außerdem habe er Englisch gesprochen.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizeiwache Innenstadt unter 0651 983-44250 oder bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651-983-43390 melden.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät, immer misstrauisch zu sein, wenn fremde Menschen nach Geld frage. Generell sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und Schilderungen von potentiellen Notlagen hinterfragen.