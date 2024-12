Vom 25. Juni bis zum 27. November 2022 lief die Ausstellung "Der Untergang des Römischen Reichs" in drei Trierer Museen. Mehr als 200 000 Besucher haben die Ausstellung gesehen.

Eine große Ausstellung bringt nicht nur mehr Besucher in die Museen der Stadt. Die Besucher essen in Restaurants, gehen in Cafes, übernachten in Hotels, wenn sie von weiter weg nach Trier kommen . Sie bummeln nach dem Museumsbesuch durch die Stadt und kaufen dies und das in Trierer Geschäften. Für viele war es der erste Besuch in Trier, vielleicht nicht der letzte. Angelockt wurden sie von der bundesweit und in der Großregion gut beworbenen Landesausstellung. Jetzt ziehen das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier und das Bistum Trier Bilanz darüber, welche Vorteile die große Ausstellung gebracht hat.