Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier besteht der Verdacht, dass der Hausbesitzer selbst die Explosion an Heiligabend herbeigeführt hat. Er wurde schwer verletzt.

Das Einfamilienhaus in der Gemeinde Hockweiler im Kreis Trier-Saarburg war an Heiligabend nach einer Explosion niedergebrannt. Jetzt gibt es einen schwerwiegenden Verdacht. Ermittlungen der Kriminalpolizei legen nahe, dass der Hausbesitzer selbst für die Explosion verantwortlich sein könnte. Er habe die Explosion und den daraus resultierenden Brand bewusst selbst herbeigeführt, so die Polizei.

Verdacht auf schwere Brandstiftung

Der Hausbesitzer wurde beim Brand und der Explosion als Einziger schwer verletzt. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Doch der 56-Jährige steht nun im Fokus der Ermittler wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie des Herbeiführens einer Explosion.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier hat das Amtsgericht Trier Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Wie es zur Explosion kam und wie der Brand genau entstanden ist, wird weiter ermittelt.