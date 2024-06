per Mail teilen

Um die Mittagszeit haben die Helfer in der Arena Trier begonnen, die Wahlbriefe zu öffnen. Bis 18 Uhr werden nur die eidesstattlichen Erklärungen geprüft.

Antonia Willger ist die Stellvertretende Leiterin des Bereichs Wahlen der Stadt Trier. Um schnell in der Arena von einem Tisch zum anderen zu kommen, nutzt sie Inliner.

Tausende Wahlbriefe liegen auf den Tischen in der Arena.

Die Helfer bei den Wahlen in der Stadt Trier werden auch am Montag noch mal ran müssen. Am Sonntag wird ab 18 Uhr zuerst die Europawahlausgezählt.