Das Hochwasser hat im Freibad in Mertesdorf große Schäden angerichtet. Eine schnelle Sanierung muss her. Der Zweckverband entscheidet am Montagabend, wie es weitergeht.

Ein neues Technik- sowie ein Sanitärgebäude sind geplant. Diese sollen dann auch möglichst gut vor Hochwasser geschützt sein. Verbandsgemeinde Ruwer Insgesamt sollen 4,6 Millionen Euro in das Schwimmbad in Mertesdorf an der Ruwer investiert werden. VG Ruwer Die Sanierung des Freibades in Mertesdorf war ursprünglich nach der Badesaison 2025 geplant. Die Verbandsgemeinde will sie wegen der großen Schäden durch das vergangene Hochwasser vorziehen. VG Ruwer