Am Sonntag sind die Koblenz Open gestartet. Das bundesweit größte Tennis-Hallenturnier gilt als Auftakt der Hartplatzsaison. Neben Lokal-Matadoren wie Florian Broska sind nationale und internationale Athleten dabei.

Der 27-jährige Broska konnte am Sonntag sein Können auf dem Center-Court noch nicht unter Beweis stellen. Sein Spiel fiel flach, da sein Gegner wegen Krankheit passen musste. Broskas Einsatz ist am Montag, wann genau er spielt, weiß er noch nicht. Er hofft auf seine Top-Form, möchte möglichst lange beim Turnier dabei sein.

Gesamt-Preisgeld von 145.000 Euro

78 nationale und internationale Top-Spieler aus 20 Nationen kämpfen in der kommenden Woche um das Preisgeld von 145.000 Euro. Am Sonntag und Montag geht es noch um die Qualifikation. Am Dienstag startet die Endrunde des Turniers. Die Entscheidung um das Gesamt-Preisgeld von 145.000 Euro fällt dann am kommenden Sonntag (2. Februar) im Finale.