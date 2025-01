Ex-Weltmeister Peter Joppich wird Bundestrainer

per Mail teilen

Der frühere Weltmeister Peter Joppich kehrt drei Jahre nach seinem Karriereende ins deutsche Fechten zurück.

Der gebürtige Koblenzer startet als Coach der deutschen Florett-Frauen und wird bereits im Januar das neue dreiköpfige Bundestrainerteam am Stützpunkt in Tauberbischofsheim komplettieren. Das teilte der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am Freitag mit.

Der 42-Jährige, der mit unter anderem fünf WM-Titeln und einer Team-Bronzemedaille bei Olympia 2012 in London zu den erfolgreichsten deutschen Fechtern der jüngeren Vergangenheit gehört, sprach von einer "reizvollen Aufgabe".

Peter Joppich passt perfekt ins Profil

DFeB-Sportdirektor Tobias Kirch freut sich über die Rückkehr: Joppich passe "perfekt in die neue Mannschaft und in unsere Strategie, ehemalige Topathleten als Trainer an den Verband zu binden". Der viermalige Einzel-Weltmeister Joppich übernimmt die Traineraufgabe gemeinsam mit Hannes Jetz und Andrea Baldini, die bereits im Vorjahr verpflichtet wurden.

Es gehe darum, "mittelfristig für Los Angeles 2028 eine schlagkräftige Truppe, bestehend aus arrivierten Kräften sowie jungen Talenten, aufzubauen", sagte Joppich.

Umstrukturierung im Fechten abgeschlossen

Das deutsche Fecht-Team, einst eine Medaillenbank, war bei den vergangenen drei Sommerspielen erfolglos geblieben, für Paris hatten sich dazu nur zwei Athleten qualifiziert.

Durch Joppichs Verpflichtung sei die Umstrukturierung mit Blick auf die Spiele in den USA abgeschlossen, sagte Kirch: "Nun muss die neue Struktur gelebt und gearbeitet werden. Dann werden bereits mittelfristig signifikante Veränderungen festzustellen sein."