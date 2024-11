RLP-Wirtschaftssministerin Schmitt unterstützt Lindners Pläne

per Mail teilen

Schon seit Wochen kriselt es in der Ampel-Koalition in Berlin - vielerorts wird über das mögliche Ende der Koalition gesprochen. Ein Auslöser war das Grundsatzpapier von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), das an die Öffentlichkeit geraten war. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) unterstützt die Forderungen ihres Parteikollegen. Der Bundesfinanzminister verlangt von SPD und Grünen eine andere Wirtschaftspolitik - und das zu Recht, hat Schmitt dem SWR gesagt:

