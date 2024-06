Olympisches Feuer im Dreiländereck, Radfahrer stirbt bei Kollision, Warm und gewittrig

Heute ist "Tag der Sonnenbrille"! Derzeit knallt sie wieder runter, die Sonne; und ihr kennt sicher die allgemeine Empfehlung, nicht nur an Sonnencreme, lange Kleidung und zwischendurch Schatten zu denken, sondern zum Schutz der Augen auch an eine Sonnenbrille. Und Ärzte und Optiker haben heute wieder einen guten Anlass, um die schädliche Wirkung von UV-Strahlung auch für die Augen ins Bewusstsein zu rufen.

Türkische Fans feiern Sieg

Wenn die Türkei bei einem Turnier was reißt, ist ziemlich sicher Party angesagt. Gestern war es wieder so weit. 2:1 gegen die Tschechen, das bedeutet Achtefinale bei der Fußball-EM. Also gab es in der vergangenen Nacht einen Autokorso zum Beispiel in Ludwigshafen. Laut Polizei fuhren mehrere hundert Autos mit türkischen Fußballfans hupend von Ludwigshafen über die Brücke nach Mannheim und wieder zurück. Es habe keine größeren Beeinträchtigungen gegeben, außer der Lärmbelästigung zu nachtschlafender Zeit.

Auch in Mainz feierten die türkischen Fans, wie ein Bild unserer Reporterin zeigt: