6:43 Uhr Der Blick auf die Straßen Ab heute gibt es den neuen Asterixband auf pfälzisch, wie schon berichtet - was wohl Obelix zu Staus gesagt hätte? Vielleicht: "Staus? Ich mag Staus! Mehr Zeit zum Essen!"...Also, in dem Sinne, nutzt unsere Verkehrsübersicht hier und packt euch was zu essen ein😉 Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:28 Uhr Unbekannte wollten in Linz eine Deutschlandflagge verbrennen Jetzt habe ich einen Aufruf der Polizei - sie sucht Zeugen, vielleicht habt ihr etwas gesehen? Darum geht es: In der Nacht auf Sonntag haben zwei Unbekannte in Linz am Rhein versucht, eine Deutschlandflagge anzuzünden. Nach Angaben der Polizei hat eine Frau beobachtet, wie zwei Leute die Flagge von einem Fahnenmast an der Rheinpromenade abhängten. Anschließend wollten sie die Flagge laut Aussage der Zeugin verbrennen. Als das nicht gelang, hätten sie das Stück Stoff in den Rhein geworfen. Dort holte die Frau die angebrannte Flagge heraus und brachte sie auf die Polizeiwache. Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:03 Uhr Tadano bis Katastrophenschutz: Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wie soll der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz in Zukunft organisiert werden? Eine Frage, die nicht zuletzt nach der Ahr-Flut neue Brisanz erhalten hat. Den Entwurf für ein neues Katastrophenschutzgesetz stellen Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) am Nachmittag gemeinsam vor. In Mainz wollen am Vormittag Mitarbeiter des Kranbauers Tadano vor dem Landtag protestieren - gegen die geplante Schließung eines der Zweibrücker Werke des Unternehmens. Seit Monaten setzen sich die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Tadano gegen die angekündigte Schließung des Werkes auf dem Flughafengelände ein. Etwa 400 Mitarbeiter wären davon betroffen. Pakt gegen Sexualisierte Gewalt: In Mainz werden 40 Handlungsempfehlungen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen an die Landesregierung übergeben.

6:02 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Regnerisch und kühler Die Woche beginnt am Vormittag mit dicken Regenwolken und Schauern. Nachmittags schaut auch mal die Sonne heraus. Mehr als 21 Grad Höchsttemperatur sind nicht mehr drin. "Es geht mit großen Schritten Richtung Herbst," sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger in der Vorhersage vom Sonntagabend. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)