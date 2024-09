Mehr als 70 Organisationen bei Ehrenamtstag in Bitburg

Der Ehrenamtstag Rheinland-Pfalz rückt die Arbeit freiwillig anpackender Menschen in den Fokus. Ministerpräsident Schweitzer lobte in Bitburg ihr Engagement. 2025 ist Alzey Gastgeber.

Von der Eifel nach Rheinhessen: Der landesweite Ehrenamtstag in Rheinland-Pfalz wird im kommenden Jahr am 31. August in Alzey stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bei der Eröffnung des diesjährigen Ehrenamtstages in Bitburg an.

Der Tag soll das Engagement der vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in Rheinland-Pfalz in den Fokus rücken. Laut Staatskanzlei in Mainz engagieren sich im rund vier Millionen Einwohner zählenden Rheinland-Pfalz mehr als 1,5 Millionen Menschen ehrenamtlich in Vereinen, Projekten oder Initiativen. "Sich umeinander zu kümmern, das ist bei uns Lebensart und typisch für Rheinland-Pfalz", sagte Schweitzer in Bitburg. "Geselligkeit, Lebensfreude und Weltoffenheit mischen sich mit dem Engagement für die Gemeinschaft und frischen Ideen, die unser Land voranbringen."

Beim Ehrenamtstag in Bitburg gab es neben dem Bühnenprogramm einen "Marktplatz Ehrenamt" sowie eine sogenannte Blaulichtmeile. Mehr als 70 Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus dem ganzen Land präsentieren sich.