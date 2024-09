Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern müssen laut Gesetz eine Postfiliale haben. In Ober-Olm und Gau-Bischofsheim kann die Deutsche Post diese Vorgabe aber nicht erfüllen.

Die Gemeinde Ober-Olm hat über 4.500 Einwohnerinnen und Einwohner, in Gau-Bischofsheim sind es mehr als 2.300. Damit sind beide Orte sogenannte Pflichtstandorte für Postfilialen.

Bis Ende vergangenen Jahres gab es in Ober-Olm noch eine Postfiliale. Sie war Teil eines Schreibwarenladens. Das habe sich aber für den Betreiber nicht mehr gerechnet, sagt der Ober-Olmer Bürgermeister Matthias Becker (CDU). "Die Leute frankieren ihre Pakete über das Internet und geben sie dann in der Filiale ab. Damit verdient die Filiale kein Geld, hat aber Arbeit."

Ich bin stinksauer, weil es in Ober-Olm keine Postfiliale mehr gibt.

Und was die Post monatlich als Unterstützung an die Filialbetreiber überweise, sei viel zu wenig, um den Job lukrativ zu machen. Bürgermeister Becker ist stinksauer auf die Post, die Ober-Olmer müssten den Briefmarkenkauf oder die Postbankgeschäfte jetzt woanders erledigen.

Nach einer Lösung für Ober-Olm wird gesucht

Damit will sich Becker aber nicht zufrieden geben. Anfang des Jahres hatte er nach eigenen Angaben eine Lösung gefunden und der Post vorgelegt. Kurz vor dem Abschluss habe die Post dann aber doch einen Rückzieher gemacht. Becker will aber nicht aufgeben und sucht nach einem neuen Weg für eine Postfiliale in Ober-Olm.

Gau-Bischofsheim hat keine Postfiliale, will aber auch keine

In Gau-Bischofsheim gibt es auch keine Postfiliale, offenbar ist sie dort aber auch gar nicht nötig. Die Menschen im Ort würden das gar nicht als Notlage wahrnehmen, sagt Bürgermeister Patric Müller (SPD). Zum einen gebe es eine Packstation, dort könnten Päckchen abgeholt und versendet werden, zum anderen gebe es eine Postfiliale im benachbarten Harxheim. Das sei nur ein paar hundert Meter entfernt.

Bei uns gibt es keine Notlage, wir können mit der Situation sehr gut leben.

Postfilialen auf dem Land offenbar eine Herausforderung

Auf SWR-Anfrage heißt es von der Post: Man arbeite in beiden Orten selbstverständlich an einer Lösung für eine Filiale, um eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen anbieten zu können. Mit einem Paketshop und einer Packstation in Ober-Olm und einer Packstation in Gau-Bischofsheim sei die Post aber in beiden Gemeinden vertreten.

Außerdem habe sich das Verhalten der Kunden geändert, viele kauften im Internet oder in Einkaufszentren. Das mache es immer schwieriger, Postfilialen auf dem Land einzurichten, weil es dort kaum noch einen ausgeprägten Einzelhandel gebe.