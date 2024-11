Trauma Verschickungskind - die Hölle von Bad Kreuznach

per Mail teilen

Jürgen Wittkopp wurde als Kind von seinen Eltern zur Kur nach Bad Kreuznach geschickt. Das war im Herbst 1963. Die sechs Wochen waren für ihn traumatisch.

Jürgen Wittkopp kommt aus Wuppertal. Er ist ein großgewachsener Mann, mit Bart, schlank, freundlich. In einer Kiste hat er noch ein altes Foto gefunden. Es zeigt ihn mit einer Gruppe fröhlich wirkender Kinder auf dem Gelände des Viktoriastifts in Bad Kreuznach.

Gewalt zählt zur Tagesordnung

Zu sehen sind auch eine Schwester und ein Betreuer. Aber was heißt hier schon Betreuer: Es sind Peiniger. Schläge sind an der Tagesordnung, es gibt Backpfeifen, es wird an den Haaren und am Ohr gezogen.

Kinder kommen selbst nachts nicht zur Ruhe

Nachts sei im Schlafsaal kontrolliert worden, ob alle Kinder schlafen, erzählt Jürgen Wittkopp. Mit einer grellen Taschenlampe wird allen ins Gesicht geleuchtet. Wer nicht schläft oder durch das grelle Licht erschrocken aufwacht, muss sich neben sein Bett stellen und darf erst dann wieder ins Bett gehen, wenn es den Betreuern passt.

Was bedeutet Verschickung? Verschickung war in den 1950er bis 1980er Jahren in Deutschland ein gängiger Begriff dafür, dass Kinder in abgelegene Kindererholungsheime und Kinderheilstätten gebracht wurden. Dort sollten sie aufgepäppelt werden. Die Kinder mussten ohne ihre Eltern in Sonderzügen und Bussen reisen. Der Aufenthalt in den Heimen dauerte in der Regel sechs Wochen. Veranlasst wurden die Kuren von Krankenkassen, Rentenversicherungen oder Jugend- und Gesundheitsämtern. Quelle: Initiative Verschickungskinder e.V.

Auch beim Essen wurde hart durchgegriffen

Im Speisesaal das gleiche Regiment: Einmal habe er sich nicht an seinen Platz gesetzt, erzählt er. Da sei er an den Ohren gepackt und zu seinem ihm zugewiesenen Platz gezerrt worden. "Die Schwestern waren schlimm..." Und da stockt Wittkopps Atem kurz. "Wie Tiere, unmenschlich."

Abgemagert ging's zurück nach Wuppertal

Nach sechs Wochen geht es wieder zurück nach Wuppertal, geprägt von schlimmen Erfahrungen. Jürgen Wittkopp wiegt inzwischen zehn Kilo weniger. "Nach Hause zu kommen war schlimm", sagt er und dabei zittert seine Stimme. Seine Mutter habe ihn am Bahnhof nicht erkannt. Zu seiner Oma habe sie gesagt: "Das ist doch nicht der Jürgen!"

Diese Hilflosigkeit, die man damals spürte, prägt mich bis heute.

Jahrzehntelang hat Jürgen Wittkopp das Erlebte verdrängt. Erst als er mit sechzig in Rente geht und innerlich mehr zur Ruhe kommt, kommen auch die Erinnerungen.

Nervenzusammenbruch im Krankenhaus

Seine Frau Angelika erzählt, dass sie erst spät gemerkt habe, wie belastet ihr Mann bis heute sei. So richtig präsent werden die Ereignisse, als er im Krankenhaus wegen eines Magenleidens behandelt wird und der Arzt nach der Kindheit fragt. Da habe er einen Nervenzusammenbruch erlitten, erzählt Jürgen Wittkopp.

Am Viktoriastift hat die Aufarbeitung begonnen

Über das, was im Viktoriastift in Bad Kreuznach passiert ist, gibt es inzwischen eine erste wissenschaftliche Studie. Der heutige Träger, das Landeskrankenhaus, hatte sie in Auftrag gegeben. Ausschlaggebend war die SWR-Dokumentation "Das Leid der Verschickungskinder", die 2021 erschienen ist.

Mit Hilfe der Studie soll aufgearbeitet werden, was während der Kinderverschickungen passiert ist. Insgesamt sollen etwa 18.000 Kinder in Bad Kreuznach in Kur gewesen sein.

Bundeskongress in Bad Kreuznach

An diesem Wochenende findet im Haus des Gastes in Bad Kreuznach der Bundeskongress "Aufarbeitung Kinderverschickungen 2024" statt. Dort wird unter anderem darüber gesprochen, was sich Betroffene wünschen und welche politischen Forderungen man auf den Weg bringen möchte.

Viele hoffen auf eine Entschuldigung

Jürgen Wittkopp wünscht sich, dass sich die heutigen Verantwortlichen für das entschuldigen, was damals passiert ist. "Das würde mir persönlich doch noch mal gut tun".