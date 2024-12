per Mail teilen

Alles wird teurer, Trinkwasser macht da keine Ausnahme. In Mainz und weiten Teilen Rheinhessens erhöhen die Wasserversorger ihre Preise.

Duschen, Nudeln kochen, Wäsche waschen - all das wird für die Menschen in Mainz und Rheinhessen teurer. Ab dem nächsten Jahr müssen sie fürs Trinkwasser mehr bezahlen. Das haben die Mainzer Stadtwerke und die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (wvr) angekündigt.

Wasserpreise steigen um rund drei Prozent

Bei der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz steigen die Preise um rund drei Prozent. Das bedeutet: Ein Single-Haushalt zahlt im Jahr sechs Euro mehr, ein Familienhaushalt zahlt das Doppelte, also zwölf Euro.

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz versorgt nach eigenen Angaben etwa 300.000 Menschen sowie Firmen und Unternehmen. Sie ist der zweitgrößte Wasser-Versorger in Rheinland-Pfalz und beliefert unter anderem Haushalte in den beiden Mainzer Stadtteilen Ebersheim und Laubenheim, viele rheinhessische Verbandsgemeinden sowie die Bewohner der Stadt Alzey.

"Wir wissen sehr wohl, das Geld ist bei allen knapp, aber wir hoffen auf Verständnis für diese notwendige Preisanpassung.

Auch in Mainz und Umgebung wird das Trinkwasser teurer

Die Kundinnen und Kunden in Mainz und Umgebung müssen sich ebenfalls auf höhere Preise einstellen. Ein Vier-Personen-Haushalt beispielsweise, der im Jahr durchschnittlich 90 Kubikmeter an Wasser verbraucht, wird 2025 rund 14 Euro mehr im Jahr bezahlen - so haben es die Stadtwerke Mainz ausgerechnet.

Technik und Instandhaltung sind kostspielig

Ein Grund für den gestiegenen Wasserpreis sei die Infrastruktur, sagt der Geschäftsführer der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz, Ronald Roepke. Das Wassernetz und alle Anlagen müssten instand gehalten werden. Das allein verursache bei gestiegenen Kosten für Material, Personal und Strom höhere Betriebskosten. Ähnlich äußern sich auch die Stadtwerke in Mainz . Außerdem werde in neue Technik investiert, auch das koste Geld.

Was kommt auf mich zu ?

Wer sich die jeweiligen Erhöhungen genauer ansehen will, der kann auf den Internetseiten der beiden Unternehmen - der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz und der Stadtwerke Mainz - die Preislisten einsehen.

Zudem hat wvr einen weiteren Service für ihre Kunden. Verbraucherinnen und Verbraucher können mit einem Tarif-Rechner 2025 selbst ausrechnen, wie teuer es werden könnte.