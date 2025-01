Weihnachtsbaum-Abholung in Rheinhessen und an der Nahe

Weihnachten ist vorbei, und viele fragen sich: Wann wird mein Weihnachtsbaum abgeholt? In den Städten und Gemeinden in Rheinhessen und an der Nahe gibt es unterschiedliche Termine.

Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen möchte, muss ihn in den Städten und Gemeinden in der Region meist nur zum richtigen Zeitpunkt vor die Tür stellen. Wichtig ist: Der Baum darf nicht eingepackt sein und es darf kein Weihnachtsschmuck mehr dranhängen.

Bingen: Bäume werden zu Hackschnitzeln

Die Weihnachtsbäume in Bingen sollen an den jeweiligen Abholtagen ab 7 Uhr gut sichtbar an der Straße liegen, so die Stadt. Nachdem sie eingesammelt sind, werden sie geschreddert. Die Hackschnitzel werden dann über das Jahr in den städtischen Blumenbeeten verteilt.

Wann werden die Weihnachtsbäume in Bingen abgeholt? 08.01.2025: Bingen-Stadt

09.01.2025: Bingen-Büdesheim

10.01.2025: Bingerbrück

13.01.2025: Kempten und Gaulsheim

14.01.2025: Dietersheim und Sponsheim

15.01.2025: Dromersheim

Bad Kreuznach: Enge Gassen werden nicht angefahren

Die Sammlung in der Innenstadt von Bad Kreuznach beginnt zunächst nördlich der Nahe und wird dann südlich der Nahe fortgesetzt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Transportfahrzeuge enge Straßen und Gassen nicht anfahren können. Der Bauhof bitte die dortigen Anwohner, ihre Weihnachtsbäume an die nächstgelegene Hauptstraße zu bringen.

Wann werden die Bäume in Bad Kreuznach abgeholt? 10.01.2025: Stadtkern, Planig, Ippesheim

11.01.2025: Stadtkern, Planig, Ippesheim, Bad Münster am Stein-Ebernburg, Winzenheim, Bosenheim

Wiesbaden: Weihnachtsbäume werden kompostiert

In Wiesbaden holen die Jugendfeuerwehren der Stadt die Bäume am 11. Januar 2025 in folgenden Stadtteilen ab: Auringen, Biebrich, Breckenheim, Delkenheim, Dotzheim, Erbenheim, Frauenstein, Hessloch, Igstadt, Kastel, Kloppenheim, Kostheim, Medenbach, Naurod, Nordenstadt, Rambach, Schierstein und Stadtmitte. Die Bäume sollen an den Straßenrand gestellt werden. Die offizielle Sammlung durch die Stadt ist dann vom 13. bis 24. Januar. Die genauen Termine sind im Abfallkalender vermerkt. Die Weihnachtsbäume in Wiesbaden werden kompostiert.

Mainz: Weihnachtsbäume werden am 18. Januar abgeholt

Die Tannenbäume in Mainz werden im gesamten Stadtgebiet am 18. Januar eingesammelt. Die Stadt bittet, die Weihnachtsbäume an der Grundstücksgrenze abzulegen - und zwar frühestens am Vorabend ab 18 Uhr und spätestens am Tag der Abholung um 6 Uhr. Auch hier weist die Stadt darauf hin, dass enge und zugeparkte Straßen nicht angefahren werden können. Hier werden Anwohner gebeten, den Baum an der nächstgelegenen Straßenkreuzung abzulegen.

Wertstoffhöfe nehmen Weihnachtsbäume an

Alternativ können Sie Ihren Weihnachtsbaum auch zum Wertstoffhof bringen. In Mainz darf der Baumstamm aber nur maximal acht Zentimeter Durchmesser haben. Wer eine Biotonne hat, kann auch darin die Äste entsorgen - bis zu einem Durchmesser von vier Zentimetern, wie die Stadt Mainz mitteilt.