SWR-Reporterin Tjada Huchtkötter zum Selbstverteidigungskurs für Frauen in Mainz

Heute ist der sogenannte Orange Day, also der internationale Tag zur Beendigung der Gewalt an Frauen. Ein wichtiger Tag, denn: Gewalt ist für viele Frauen in Rheinland-Pfalz alltäglich. Die polizeiliche Kriminalstatistik zählt im vergangenen Jahr fast 13.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Dazu kommen 28 Femizide – also Fälle, bei denen ein Mädchen oder eine Frau getötet worden ist oder der Täter es versucht hat. Und die Zahlen steigen. Um dem entgegenzuwirken, versuchen viele Hilfe-Stellen schon Präventions-Angebote zu bieten. Unsere Reporterin Tjada Huchtkötter hat einen Selbstverteidigungskurs in Mainz besucht, der sich ausschließlich an Frauen richtet:

Abmod: In Mainz trainiert eine Frau, die ebenfalls in der Jugend von Gewalt in der Beziehung betroffen war, andere Frauen, wie sie sich gegen gewaltsame Männer wehren können. Ein Angebot, was es leider heutzutage mehr denn je braucht. Wenn Sie Hilfe suchen, wenden sie sich an den Frauennotruf oder das Frauenhaus in Ihre Stadt. Auf unserer Seite SWR-Aktuell-RP haben noch weitere Angebote für sie zusammengefasst.