SWR-Reporter Wolfgang Seligmann zum Umzug des Gutenbergmuseums

Wohngemeinschaften sind ja vor allem bei Stundeten sehr beliebt. In Mainz gibt es jetzt allerdings eine ganz besondere „WG“: Zwei Museen schlüpfen unter ein Dach – das Naturhistorische Museum bietet dem Gutenbergmuseum Unterschlupf. Warum? Weil der alte Bau des Gutenbergmuseums abgerissen und neu gebaut wird. Das wird einige Jahre dauern – und so lange wollte man nicht verzichten, auf das international anerkannte Museum der Druckkunst.Am Freitag wird diese „Wohngemeinschaft“ offiziell eröffnet. SWR-Reporter Wolfgang Seligmann war vorher schon mal drin.

Wer es sich anschauen möchte - das neue Doppelmuseum bietet am kommenden Wocheende freien Eintritt an. Die Chance also beide Museen kostenlos zu besuchen.