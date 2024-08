SWr-Reporter Jürgen Wolff über den Umgang mit Wohnungslosen

Vielleicht – oder sogar vermutlich - geht es Ihnen ja genauso. Sie laufen durch eine Stadt und sehen wohnungslose Menschen, die in Fußgängerzonen sitzen. Vor ihnen steht ein Becher oder vielleicht ein Hut, in dem sie Geld sammeln. Die meisten Passanten laufen an ihnen vorbei und tun so, als seien diese Menschen gar nicht da. Oftmals geschieht dies aus Unsicherheit. Der Mainzer Verein Armut und Gesellschaft hat deshalb gestern Abend mit einer Reihe von Informationsabenden begonnen, wo Bürger darüber beraten werden, wie sie am besten mit Wohnungslosen umgehen. SWR-Reporter Jürgen Wolff war für uns dabei.