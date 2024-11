Schwerer Unfall in Mainz-Weisenau mit drei Verletzten

per Mail teilen

In der Nacht zum Sonntag kam ein Auto in Mainz-Weisenau von der Straße ab und krachte frontal gegen eine Mauer. Der Fahrer und zwei weitere Insassen waren betrunken.

Der Unfall ereignete sich in einem Wohngebiet in Mainz-Weisenau. Dort war der 31-jährige Fahrer in der Nacht auf Sonntag mit zwei Freunden im Auto unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen eine Mauer.

Insassen im Auto eingeklemmt

Das Fahrzeug prallte so stark gegen die Wand, dass Fahrer und Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien.

Die Feuerwehr musste das Auto aufschneiden, um die Verletzten zu bergen. BYC

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus. Der Rettungseinsatz dauerte nach Polizeiangaben eineinhalb Stunden. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.