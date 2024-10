per Mail teilen

Im Juli 2022 wurde im Mainzer Stadtteil Drais ein Geldautomat gesprengt. Einer der mutmaßlichen Täter steht nun in Mainz vor Gericht.

Der 34-jährige Angeklagte soll im Juli 2022 zusammen mit mehreren Komplizen den Geldautomaten auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mainz-Drais in die Luft gejagt haben. Die Männer erbeuteten damals etwa 40.000 Euro.

Erst Sprengung, dann Verfolgungsjagd

Die Geldautomaten-Sprengung hatte für reichlich Aufsehen gesorgt: Durch die Explosion in den frühen Morgenstunden waren zahlreiche Menschen in der Umgebung aufgeschreckt worden. Danach gab es eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Täter flohen in einem 600 PS-starken Auto mit gestohlenen Kennzeichen und rammten dabei mehrere geparkte Autos.

Schließlich sprangen sie in Mainz-Finthen aus dem rollenden Fluchtwagen und flohen zu Fuß weiter. Die Fahndung nach den Tätern - unter anderem mit einem Hubschrauber und Spürhunden - blieb zunächst ohne Erfolg.

Polizei findet Sprengstoff im Fluchtauto

Die Hubschrauber-Besatzung entdeckte dann allerdings den Fluchtwagen. Darin fanden die Ermittler dann noch etwa 130 Gramm Sprengstoff. Dieser wurde noch vor Ort gesprengt. Auch gestohlene Autokennzeichen und die Geldkassetten aus dem gesprengten Geldautomaten konnten in dem Auto sichergestellt werden.

Mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger in U-Haft

Im Frühjahr konnte durch Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dann einer der mutmaßlichen Täter gefasst werden. Er sitzt seit April 2024 in Untersuchungshaft. Er soll Teil einer niederländischen Bande sein. Vor Gericht verantworten muss er sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in Tateinheit mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage bis Mitte November angesetzt.