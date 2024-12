per Mail teilen

Ein Ladendieb ist beim Versuch, in einer Mainzer Drogerie Hygieneartikel zu stehlen, erwischt worden. Die Polizei fand bei ihm auch einen offensichtlich gestohlenen Defibrillator.

Ein Ladendetektiv ertappte den 39-jährigen Mainzer am Mittwochnachmittag dabei, wie er in einem Drogeriemarkt Hygieneartikel stehlen wollte. Nach Angaben der Polizei hatten sie einen Wert von mehr als 100 Euro.

Ladendieb will Defibrillator gefunden haben

Als die Polizei den ihnen bereits durch mehrere Diebstähle bekannten Mann durchsuchte, fand sie auch einen offensichtlich gestohlenen Defibrillator. Der 39-Jährige gab an, er habe das medizinische Gerät in der Augustusstraße gefunden.

Polizei sucht Standort des Defibrillators

Die Polizei geht aber davon aus, dass das Gerät in einer größeren öffentlichen Einrichtung oder an einem belebten Ort hing. Sie sucht jetzt den eigentlichen Standort des Geräts. In der Mainzer Innenstadt gibt es acht öffentlich zugängliche Defibrillatoren.

Ein Defibrillator gibt bei Herzrhythmusstörungen Stromstöße ab, die die Herzfrequenz wieder normalisieren. Das Gerät kann dadurch Leben retten.