Der ehemalige Fußball-Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden hatte jahrelang Kinder und Jugendliche betäubt und missbraucht. Jetzt ist er erneut zu einer Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Es war der zweite Prozess gegen den ehemaligen Fußball-Jugendtrainer vor dem Frankfurter Landgericht. Das hatte ihn im März 2023 bereits zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und weil er Videos von seinen Taten gemacht hatte.

BGH hebt erstes Urteil gegen Missbrauchs-Täter auf

Allerdings hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil teilweise wieder aufgehoben. Der Grund war ein Verfahrensfehler: An einem Prozesstag war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, obwohl es dafür keinen Grund gegeben hatte. Deshalb wurden nun einige der Fälle erneut am Frankfurter Landgericht verhandelt.

Das neue Urteil unterscheidet sich dennoch kaum vom alten: Der 37-Jährige erhielt zwölf Jahre und drei Monate Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Was bedeutet Sicherungsverwahrung? Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Die Täter können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben. Die Bedingungen müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot und Betreuung geben. Die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ob sie fortbesteht, prüft ein Gericht in regelmäßigen Abständen.

Minderjährige Opfer betäubt und vergewaltigt

Insgesamt war der Mann aus Hattersheim wegen 69 Missbrauchs-Fällen in den Jahren 2014 bis 2021 angeklagt. Er hatte minderjährige Jungen mit unterschiedlichen Geschichten in seine Wohnung gelockt. Dort betäubte er sie mit Medikamenten in Getränken oder Schokolade und vergewaltigte sie dann. In anderen Fällen hatte er seine Opfer betrunken gemacht, bevor er sich an ihnen verging. Seine Taten hatte er teilweise gefilmt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es insgesamt elf Opfer gibt.

Täter hat jahrelang Jungen trainiert - auch in Wiesbaden

Der Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft für mehrere Vereine im Main-Taunus- und im Rheingau-Taunus-Kreis als Fußball-Jugendtrainer aktiv - unter anderem beim SV Wehen Wiesbaden. Kinder und Jugendliche des Vereins waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber nicht betroffen.