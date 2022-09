18 Verletzte in Mainzer Wohnanlage durch unbekannte Substanz

per Mail teilen

Ein Notruf wegen Augen- und Atemwegsreizungen bei

Bewohnern einer Wohnanlage hat am Mittwochabend in der Mainzer Oberstadt für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

18 Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach letztem Stand leicht verletzt. Unter ihnen seien auch sieben Kinder, sagte ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr dem SWR. Eines wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Was die Reizungen der Augen und der Atemwege ausgelöst hatte, ist weiterhin nicht geklärt. Die Feuerwehr war um kurz nach 20.00 Uhr wegen eines unklaren chemischen Geruches zu dem Wohnkomplex in der Mainzer Oberstadt gerufen worden. Eine Familie hatte über Reizhusten und brennende Augen geklagt, wie es hieß.

Ursache für Beschwerden bleibt unklar

Die Messungen der Einsatzkräfte ergaben nach Angaben des Sprechers zunächst keinen Hinweis auf eine Gefährdung. Im Verlauf des Einsatzes hätten sich jedoch weitere Bewohner mit den gleichen Symptomen gemeldet. Die Feuerwehr suchte daraufhin gemeinsam mit den Stadtwerken und den Abwasserbetrieben nach der Ursache. Doch laut Feuerwehr wurden in den Kanälen keine Besonderheiten festgestellt. Die Betroffenen konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.