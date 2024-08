per Mail teilen

In einem Haus in der Wiesbadener Innenstadt ist eine Frau wegen zu hoher Kohlenmonoxid-Konzentration bewusstlos geworden. Fünf Menschen kamen ins Krankenhaus.

Am späten Dienstagnachmittag war der Notruf bei der Wiesbadener Feuerwehr eingegangen. Der Anrufer berichtete, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Hollerbornstraße eine Frau ohnmächtig geworden sei und dringend Hilfe brauche.

Kohlenmonoxid-Warngerät schlägt Alarm

Als die Feuerwehr eintraf, schlug ihr Kohlenmonoxid-Warngerät sofort Alarm. Das Gas ist giftig, in der Luft aber kaum wahrzunehmen.

Die Feuerwehr forderte Verstärkung an. Umgehend wurden mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten in das Gebäude geschickt.

Fünf Menschen mit erhöhten Werten in Wiesbadener Krankenhäuser

Die Helfer brachten die bewusstlose Frau und weitere 29 Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses ins Freie. Sie kontrollierten sämtliche Wohnungen sowie das direkt angrenzende Nachbarhaus.

Was ist Kohlenmonoxid? Warum ist es so gefährlich? Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift. CO-Vergiftungen kaum erkennbar CO-Vergiftungen werden meistens weder von den Betroffenen noch von den Ersthelfern als solche erkannt. Erst seit Rettungsdienste bei ihren Einsätzen einen mobilen CO-Warner zum Selbstschutz bei sich tragen, werden immer mehr Vergiftungsfälle erkannt. Eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid äußerst sich zunächst durch grippeähnliche Symptome. Es folgen Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und schließlich der Tod. Auch eine geringe CO-Belastung über einen längeren Zeitraum kann erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden verursachen. Viele mögliche CO-Gefahrenquellen Potenzielle CO-Gefahrenquellen im eigenen Zuhause sind Kamine, Öfen, Defekte an gas- und ölbetriebenen Heizungsanlagen sowie nicht ausreichend belüftete Pelletlager. Auch ein Grill auf der Terrasse oder dem Balkon, dessen Qualm ins Haus zieht, kann die Quelle sein. Kohlenmonoxid kann auch Wände, Decken und Böden durchdringen. Wer mit Kohle, Gas oder Holz heizt, sollte intensiv lüften, um eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration zu vermeiden. Wichtig ist außerdem eine regelmäßige Wartung der Heizung. Abgasanlage alle zwei Jahre durch Schornsteinfeger prüfen lassen Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt zwar vor, Heizungsanlagen regelmäßig und fachkundig warten zu lassen. Ein festgelegtes Intervall gibt es allerdings nicht. Und es gibt auch keine Kontrollen, ob die Wartungspflicht eingehalten wurde. Verstöße werden nicht bestraft. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich die Überprüfung der Abgasanlage: Diese muss zwingend alle zwei Jahre durch den Schornsteinfeger erfolgen. Einbau von CO-Warner wird empfohlen Feuerwehren und Schornsteinfeger empfehlen, sich CO-Warner zuzulegen. Sie könnten Leben retten. Die Geräte sind bereits für deutlich unter 100 Euro erhältlich. CO-Warner sind bisher in Deutschland nicht vorgeschrieben - weder bei Pellet- noch bei anderen Heizungen. Quellen: Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen, Schornsteinfeger-Innung Rheinland-Pfalz

Einige Türen des Gebäudes mussten sie dafür gewaltsam öffnen. Bei vier weiteren Hausbewohnern wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte im Blut festgestellt. Sie und die verletzte Frau wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ursache für Austritt des Kohlenmonoxid wird noch gesucht

Weil sich das Kohlenmonoxid im gesamten Haus ausgebreitet hatte, konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben bisher nicht feststellen, was die Ursache für den Gasaustritt war. Die Gaszufuhr des Gebäudes wurde deshalb unterbrochen und muss nun erst einmal durch Fachleute überprüft werden.

Erst Anfang Juli war in Mainz-Kostheim eine Jugendliche durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Ursache war in diesem Fall offenbar eine defekte Gastherme im Badezimmer.