Busverkehr spätestens ab 1. Juli wieder nach Plan

Der Busverkehr in Bad Kreuznach soll spätestens ab 1. Juli wieder nach Plan laufen. Das hat die Stadt Bad Kreuznach auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Derzeit fallen täglich mehr als 60 Fahrten der Stadtbus Bad Kreuznach aus, die den Busverkehr in Bad Kreuznach betreibt. Das private Unternehmen fährt seit Wochen einen Notfahrplan. Zusätzlich fallen jeden Tag weitere Fahrten aus. Als Grund dafür nennt die Stadtbus Bad Kreuznach einen hohen Krankenstand bei den Busfahrern. Laut Stadt ist nun eine Lösung in Sicht. Demnach haben Stadt und Kreis die Stadtbus aufgefordert, den Busverkehr mit Subunternehmern sicherzustellen. Angebote verschiedener Busunternehmen lägen seit Ende vergangener Woche vor. In der kommenden Woche könnten die Aufträge vergeben werden. Erst dann sei klar, ab welchem genauen Zeitpunkt alle Buslinien wieder bedient werden.