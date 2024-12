Diese Schildbürger-Geschichte in Rheinhessen ist dank guter Nachbarschaft glimpflich ausgegangen. Im Mittelpunkt steht dabei das Wartehäuschen einer Bushaltestelle.

Gekauft hatte das Wartehäuschen ursprünglich die Gemeinde Monzernheim (Kreis Alzey-Worms). 5.000 Euro ließ sie sich das moderne, gläserne Häuschen kosten. Doch als es geliefert wurde, konnte die Gemeinde nichts mehr mit ihm anfangen.

Wie Bürgermeister Benedikt Laux berichtet, fährt der Bus in Monzernheim nämlich seit einiger Zeit an einer anderen Stelle ab. An sich kein Problem, aber am neuen Abfahrtsort ist für die gerade erst gekaufte Bushaltestelle kein Platz. Der Bus hätte dort nicht mehr wenden können.

Hangen-Weisheim zeigte Interesse am Bushaltehäuschen

Wie es der Zufall will, suchte nun ausgerechnet der Nachbarort Hangen-Weisheim ein Bushaltehäuschen. Die Lösung des Problems war im doppelten Sinne nahe liegend. Die beiden Gemeinden wurden sich schnell und unbürokratisch handelseinig, wie die Wormser Zeitung zuerst berichtete.

Zwar wollte man in Hangen-Weisheim eigentlich eine Haltestelle aus Stein, weil sie sich besser ins Ortsbild eingefügt hätte. Dennoch - auch das gläserne Häuschen sei recht schick, und so steht es jetzt dort.

Wartehäuschen zieht auf Anhänger um

Ähnlich unkompliziert wie den Verkauf des Wartehäuschens handhabte man dessen Umzug. Die Monzernheimer brachten es schlichtweg selbst in den Nachbarort.

Ein ansässiger Unternehmer mit einem passenden Anhänger kam zu Hilfe. Das Buswartehäuschen wurde kurzerhand aufgeladen und in die Nachbargemeinde gefahren, wo es jetzt seinen neuen Platz hat.

Zwei Gewinner des Wartehäuschen-Deals

Der Wartehäuschen-Deal scheint am Ende nur Gewinner zu haben. Die Hangen-Weisheimer haben das neuwertige Häuschen billiger bekommen - statt 5.000 mussten sie nur 4.000 Euro bezahlen.

Und die Monzernheimer konnten das für sie unnütze Wartehäuschen schnell los werden. Wann die Gemeinde ein neues - kleineres - Häuschen bekommt, ist aber noch unklar.